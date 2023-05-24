Tokat'ta ahşap ev yangınında bir kişi öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Akpınar Mahallesi Dağdelen Küme evlerinde sabah erken saatlerde meydana gelen yangında Adil Kaya'ya (72) ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbarla adrese gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken bina kullanılmaz hale geldi. Binada yapılan incelemede Kaya'nın cesedine ulaşıldı.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.