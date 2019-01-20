Tokat'ta AK Parti'nin 7 ilçede başkan adayı değişti

TOKAT (İHA) – AK Parti Tokat'ta 7 ilçede başkan adayı değişikliğine giderken, 4 ilçede mevcut belediye başkanlaır aday gösterildi.

AK Parti'nin Tokat ilçe ve belde belediye başkan aday tanıtım töreni Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Programa AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, ilçe ve belde belediye başkanlarını açıkladı.

Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, Sulusaray Belediye Başkanı Halil Demirkol, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Yeşilyurt Belediye Başkanı Kazım Misafir, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel aday gösterilmedi. Almus Belediye Başkan adayı Yüksel Mirzaoğlu, Pazar Belediye Başkan adayı Erdoğan Yılmaz, Reşadiye Belediye Başkan adayı Mustafa Yılmaz, Sulusaray Belediye Başkan adayı Necmettin Coruk, Turhal Belediye Başkan adayı İlker Bekler, Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Ümit Mutlu Özügenç, Zile Belediye Başkan adayı ise Mehmet Salih Ün olarak açıklandı.