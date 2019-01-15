Tokat'ta “akıllı trafik” uygulaması

Tokat'ta 16 kavşağın birbiriyle elektronik olarak senkronize olduğu akıllı trafik uygulamasına geçildi.

Tokat'ın Gaziosmanpaşa Bulvarı, Behzat Bulvarı ve Çevre Yolu olmak üzere 3 ana caddesinin olması, kavşaklardaki bekleme ve sinyalizasyon sistemine bağlı olarak artan trafik yükünün teknolojiye entegre edilerek çalışması için hazırlanan proje hayata geçirildi.19 kavşaktan 16'sında akıllı trafik uygulamasına geçildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 7-8 aydır devam eden akıllı kavşak sistemi ile trafik sorunun yüzde 30 oranında düzeldiğini ifade ederek, "Önceki sistemde Cumhuriyet Meydanından Niksar Yolu kavşağına kadar örnek olarak söylüyorum 6-7 dakikada geliniyorsa şuan 4 dakika da geliniyor. Kavşaklarda yaşanan yoğunluk ve sıkışıklık belirli bir oranda düzeltildi. Bu çalışmanın yanı sıra otopark, yön uygulamaları çalışmalarımız devam edecek” dedi.