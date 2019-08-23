Tokat'ta altın kulaçlar keşfediliyor

Tokat'ta küçük yaşlardan itibaren yüzme sporuna ilgi duyan çocuklar, kurslarda keşfedilerek geleceğin sporcuları olarak yetiştiriliyor.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ali Şevki Erek Yüzme Havuzu'nda yüzme kurslarının yanı sıra genç ve yetenekli sporcular yetiştiriliyor. 4-6 yaşında yüzme kursuna yazılan minikler, yüzme öğrenerek başladıkları bu alan geleceğin sporcuları olma adına da önemli adımlar atıyor. Milli sporcu olmak isteyen çocuklar, uzun eğitim çalışmalarından geçiyor. Yüzme stillerini öğrenerek zorlu bir süreci geçenler, yarışmalara katılma hakkı kazanıyor.

Bu süreci anlatan Antrenör Burak Yurdakul, 4 -6 yaş arasında yüzme için başvuru yapan çocuklara temel eğitim verildiğini kaydetti. Temel eğitim verildikten sonra da yarışmacı konumuna gelene kadar antrenman yaptıklarını ifade eden Yurdakul, “Bir anlamda burada yüzme sporuna yeteneği olan çocukları keşfediyoruz. 4 yaşında yüzmeye başlayan bir sporcunun, kendi yaş gurubunun müsabakasına katılması için en az 3 yıl geçmesi gerekiyor. Çünkü stillerin hepsini kurallarına göre öğrenmesi gerekiyor. Bu spora ilgi duyarak kulübümüzde yetişerek madalya kazanan onlarca sporcumuz var” dedi.

Yüzmeye 4 yaşında başlayan Fikret Mert Ağaoğlu, 9 yıldır bu sporu yapmaya devam ettiğini ve hedefinin milli takım olduğunu söyledi.

13 yaşındaki Irmak Eylül Eroğlu ise suya girmeye korkarken sporcu olduğunu ifade ederek, “Hedefim milli sporcu olmak. Altın madalya kazanarak ülkemizi yurt dışında temsil etmek” diye konuştu.