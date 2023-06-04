Tokat'ta altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Tokat Merkez Esentepe Mahallesi başta olmak üzere devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu bu bölgede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. 2023 yılında inşaat türü çalışmalara 1 buçuk ay önce başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Esentepe Mahallesinde yaptıkları altyapı çalışmaları ile bölgedeki olası sel baskınlarının önüne geçileceğini söyledi. Başkan Eroğlu, "Tokat genelinde çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın arasında en önemlilerinden biri Esentepe Mahallemizde Atatürk ve Orhan Gazi Caddelerimiz ve bunlara bağlı sokaklarda yaptığımız altyapı çalışmalarıdır. Burada yağmur suyu drenaj çalışmaları başta olmak üzere içme suyu ve kanalizasyon altyapı yenileme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

“2 bin 500 metrelik yağmur suyu drenaj hattının da 2 bin metresini şu anda tamamlamış bulunuyoruz”

Altyapı çalışmalarını Esentepe Mahallesinde hızlı bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Yaklaşık 10 gün gibi kısa bir zamanda buradaki kilometrelerce altyapı çalışmamızı bitirme noktasına geldik. Burada yaptığımız çalışmaları özetlemek gerekirse; bu bölgemiz zemin itibariyle kot olarak biraz aşağı seviyede olan bir bölgemiz. Yağmurlar yağdığı zaman da yağmur sularının biriktiği ve çok eski bir kanalizasyon ve içme suyu hattının olduğu bir bölge. Burada herhangi bir yağmur suyu drenaj hattı da yoktu. Bu bölgeden hem ciddi anlamda şikayetler alıyorduk hem de bizzat belediye olarak bizim de gözlemlerimizde bu bölgede yağmur yağdığı zaman bizim için de hoş olmayan görüntüler oluyordu. Şimdi bunu biz çözüyoruz. Yapmaya devam ettiğimiz 2 bin 500 metrelik yağmur suyu drenaj hattıyla burada yağmur yağdığı zaman yağmur suyu hatlarıyla bertaraf etmiş oluyoruz. Bu 2 bin 500 metrelik yağmur suyu drenaj hattının da 2 bin metresini şu anda tamamlamış bulunuyoruz. Kalan bölümünde çalışmalarımızı birkaç gün içinde tamamlamış olacağız” dedi.

“Bin 700 metre içme suyu hattı ve bir kilometre kanalizasyon altyapı yenilemesi tamamlandı”

Bölgedeki içme suyu hattı yenileme çalışmalarını bitirdiklerini dile getiren Başkan Eroğlu, "Yaklaşık bin 700 metrelik bir içme suyu hattını şu an itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Burada kanalizasyon hattı çalışması da yaptık. Burada yeni binaların yapılmış olması, gerekse burada kanalizasyon hattının yeterli düzeyde hizmet vermemesi sebebiyle de bin metrelik bir kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Başkan Eroğlu altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapacakları üstyapı çalışmaları ile bölgenin bir taraftan altyapı sorununun giderilmiş diğer yandan güzel bir görüntüye kavuşmuş olacağını söyledi. Zeminin oturması için kısa bir süre bekleyeceğiz. Hemen akabinde üstyapı asfaltlama çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Buranın bağlantılı olduğu Demirlik, Atatürk Köprüsü ile Hıdırlık Köprüsü arasındaki yaklaşık 800 metrelik alanda da bir asfalt çalışması yaparak Esentepe Mahallemizin önemli gördüğümüz bu noktalarındaki çalışmaları tamamlamış olacağız. Burada yaklaşık sekiz bin vatandaşımız yaşıyor. Bu çalışmamız bu bölgede altyapı ve üstyapı anlamında ciddi bir rahatlık oluşturacak, bunun da altını çizmek istiyorum. Bizi izlemeye devam edin. Tokat'ımızda yapacağımız proje ve çalışmalarla Tokat'ımız için bu yaz da hummalı çalışmalarımızı sürdürerek, hep 2023 diyorduk, şehrimizi artık 2053 hedeflerine doğru yol aldıracağız” diye konuştu.