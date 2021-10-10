Tokat'ta 'Amatör Spor Haftası' yürüyüşü düzenlendi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Amatör Spor Haftası nedeniyle yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Reşadiye Kaymakamlığı önünde başlayan yürüyüşe sporcular ve vatandaşlar katıldı. Reşadiye Gençlik ve Spor Müdürlüğüne kadar devam eden yürüyüş sonrasında sosyal tesisler de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sportif faaliyetlerini sergileyen öğrencilerle Reşadiye Kaymakamı Talat Batur ve Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz yakından ilgilendi. Hafta boyunca yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.