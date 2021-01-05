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Tokat'ta, anne ve anne adaylarına madde bağımlılığı eğitimi

Tokat’ta, ’En iyi narkotik polisi anne’ projesi kapsamında 377 anne ve anne adayına uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili mücadele eğitimi verildi.

Tokat'ta, 'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında 377 anne ve anne adayına uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili mücadele eğitimi verildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında hayata geçirilen En iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı, Emniyet Müdürlüğü ile okulların konferans salonlarında farklı günlerde program düzenlendi. Düzenlenen programlarda kurumlarda çalışan 377 anne ve anne adayına uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili mücadele eğitimi verildi. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenen NarkoRehber seminerinde kadınlara karşılaşılabilecekleri durumlarla ilgili çözüm merkezlerinin iletişim bilgileri paylaşılarak erken müdahalenin hayat kurtaracağına dikkat çekildi.

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