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Tokat'ta arabada uyuşturucu yakalandı

Tokat’ta Jandarma ekiplerinin takibi sonucunda bir arabada yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tokat'ta Jandarma ekiplerinin takibi sonucunda bir arabada yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.


Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda, İ.G. isimli şahsın batı illerinden Tokat iline uyuşturucu madde getireceğine yönelik duyumunun alınması üzerine ekipler harekete geçti. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu Tokat ili şehir merkezi Dimes kavşağında mevkiinde İ.G. isimli şahıs yakalanmış üst ve eşyalarında yapılan aramada; 80 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi (Bonzai), 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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