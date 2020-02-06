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Tokat'ta aracın üzerine ağaç devrildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.


Kılıçarslan Mahallesi Kadir İreç Sokakta meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar sebebiyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi sebebiyle sokak araç trafiğine kapandı. İhbar üzerine olay yerine Niksar Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, oluşan parçaları kaldırarak yolu açtı. Otomobilde ise hasar oluştu.

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