Tokat'ta aranan 22 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Jandarma Genel Komutanlığından gelen emir ile kamu düzenini, emniyet ve asayişi sağlamak, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıslar ve her türlü suç aletinin ele geçirilmesi maksadıyla il genelinde uygulama yaptı. 135 ekip ve 463 personelin katıldığı çalışma kapsamında 265 umuma açık iş yeri denetlendi, 4 bin 659 şahıs ise sorgulandı. Yapılan çalışma ile arandığı tespit edilen 22 kişinin yakalandığı bilgisine ulaşıldı.