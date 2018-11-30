Tokat'ta arsa problemi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehrimizin en önemli problemi arsa problemi olduğunu ifade ederek, "Onun için yeni imar alanlarını açılması son derece önemli. Daha güzel yeşil kentler, mahalleleri oluşturabilme anlamında bir başka hedefimizde yeni alanların oluşturulması anlamında olacak" dedi.

Tokat Belediye Başkanı olarak ikinci dönem için adaylığı açıklanan Eyüp Eroğlu, esnafların davetini kırmayarak bir araya geldi. Davul zurnalarla karşılanan Başkan Eroğlu'na kurban kesildi. Esnafları ziyaret ederek sohbet eden Başkan Eroğlu, görev süresince yaptıkları hizmetlerin yanı sıra gönüllere girebilmeye çalıştıklarını kaydetti. Tokat'a yatırım yapacak olanlara yönelik alt yapı hazırlamanın yanı sıra imara yönelik çalışmaları olacağını ifade eden Başkan Eroğlu, “Kentsel dönüşüm ve şehre yeni imar alanları oluşturmak son derece önemli. Şehrimizin en önemli problemi arsa problemi. Herhangi bir kurum çalışma yapacak olsa ne yazık ki Tokat'ta böyle bir arsa bulamıyor. Bir çok proje bu noktada gecikebiliyor. Bizimde bunları hızlı bir şekilde tolere etmemiz gerekiyor ki daha çok hizmet gelsin. Onun için yeni imar alanlarını açılması son derece önemli. Daha güzel yeşil kentler, mahalleleri oluşturabilme anlamında bir başka hedefimizde yeni alanların oluşturulması anlamında olacak. Bunları yeni dönemle alakalı olarak sizlerle paylaşmak istedim” dedi.