Tokat'ta asfalt plentinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Tokat'ta asfalt plentinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Tokat Belediyesi'ne ait asfalt plentinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve şantiye çalışanlarının kısa sürede müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yangın çıkan asfalt plentinde incelemelerde bulundu. Başkan Eroğlu, yangının Tüpraş'tan gelen asfalt malzemesi belediyeye ait tankerle aktarıldığı esnada çıktığını söyledi. Yangının henüz bilinmeyen bir nedenle bir kıvılcımla başladığını ifade eden Başkan Eroğlu, "Petrol tüneli türevi olduğu için haliyle hemen çok ani bir şekilde dakika içerisinde bir anda alevlenmeye başlıyor, yanmaya başlıyor. Ve akabinde de depolara sirayet etmeye başlıyor. Tabii buradaki arkadaşların hemen hızlı bir şekilde görmesi itfaiyenin hızlı bir şekilde gelmesi buradaki iş makinelerinin de ani müdahaleleriyle Allah'a şükür korktuğumuz gibi olmadı. Herhangi bir patlama olmadan yine başka diğer alanlara yangın sıçramadan haliyle yangın bu anlamda kontrol altına alındı. Ve Allah'a şükür şu anda da herhangi bir tehlike etmeyecek bir boyutta getirildi" dedi.