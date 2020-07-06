Tokat'ta asfalt seferberliği

Tokat'ta, normalleşme süreci ile birlikte belediye ekipleri asfalt çalışmalarına hız verdi.

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri her gün bir mahalle de çalışma yapıyor. Altıyüzevler ve Topçubağı Mahallelerinde asfaltlama çalışmalarını tamamlayan ekipler, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Tokat Belediyesi Mezbahane bölgesinde sıcak asfalt işlemini gerçekleştirdi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, normalleşme süreci ile birlikte çalışmalarına hız verdiklerini ifade ederek, “Mahalle buluşmaları toplantılarında vatandaşlarımızla birebir görüşerek, mahallelerimizi adım adım gezerek yerinde inceledik. Yapacağımız işlemlerimizi takvim planı şeklinde hazırladık. Pandemi sonrasında normalleşmeye sürecinde ekiplerimiz hızlıca çalışmalarına başladılar. Geçtiğimiz hafta Altıyüzevler Mahallesi Yenişehir Caddesinde, Topçubağı ve Perakende Mahallelerini birbirine bağlayan Molla Hüsrev Caddesinde yol kaldırım ve asfalt çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın kullanımına açtık. Bugün de ekiplerimiz belediyemiz Mezbahane bölgesinde sıcak asfalt yapıyorlar. Kurban Bayramında ve sonrasında o bölgede ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol genişletme işlemlerinin ardından asfaltını yapıyoruz. Bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.