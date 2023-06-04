İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta aşırı yağış sele neden oldu

Tokat’ta etkili olan aşırı yağış kırsal alanlarda bulunan köylerde sele neden oldu.

Tokat'ta etkili olan aşırı yağış kırsal alanlarda bulunan köylerde sele neden oldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Tokat'a sağanak yağış etkili oldu. Kırsal alanlarda etkili olan sağanak köylerde bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ilçeye bağlı köylerde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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