Tokat'ta av tüfeği ile 5 yıllık arkadaşını vuran zanlı soruları cevapsız bıraktı

Tokat'ta av tüfeği ile işlenen cinayetin zanlısı basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakırken, olayla ilgili 10 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Erenler Mahallesinde önceki gün meydana gelen kavgada av tüfeği ile vurulan Erol Öncü (25), sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı T.aner M (25) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yakının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Tokat'a getirilen cinayet zanlısı ile şüpheliler M. D (24) ile M. G (21) birlikte olaya yardım ve yataklığı olduğu ileri sürülen 2'si kadın 10 kişi adli makamlara sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen Taner M. basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Olay; Erenler Mahallesinde iki gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda Taner M. arkadaşları M. D. (24) M.G. (21) ile evinde alkol aldı. Taner M. daha sonra evine çağırdığı arkadaşı Erol Öncü ile tartışması büyüdü. Evin bahçesinde yaşanan kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Öncü, ağır yaralandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.