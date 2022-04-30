Tokat'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi

Tokat'ta, "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla emniyet kemeri denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından “Bayramınız Kemerli Olsun” mottosuyla başlatılan denetimler dahilinde trafik ekipleri emniyet kemeri denetimi yaptı. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı; Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı ve Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile birlikte emniyet kemeri uygulamasına katıldı. Araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Balcı, sürücü ve yolculara hayırlı yolculuklar diledi.