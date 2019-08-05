Tokat'ta BESYO sınav kayıtları başladı

Tokat'ta 8 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yetenek sınavları başvurularının online kayıt sistemiyle yapılacağı duyuruldu. 18 Ağustos tarihinde mesai bitiminde son bulacak online sisteme besyobasvuru.gop.edu.tr adresinden ulaşılabilecek. Bu adresten kayıt oluşturmayan adaylar ise sınava giremeyecek. Aynı şekilde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi BESYO yetenek sınavları kılavuzuna da aynı adresten ulaşılabilecek.