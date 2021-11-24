Tokat'ta beyaz önlük giyme heyecanı

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde beyaz önlük giyme töreni Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, rektör yardımcıları, dekan ve öğrenci ailelerinin katılımı ile yapıldı.

Törende Diş Hekimliği Fakültesi'ni birincilikle kazanan geçen dönem ve bu eğitim öğretim döneminin birincileri konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Diş Hekimliği Fakültesi'nin salgın döneminde çok önemli işler yürüttüğünü, pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksatılmadan devam ettirildiğini kaydetti. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör Şahin, “Beş yıl sürecek olan eğitiminiz çok hızlı geçecektir. Geleceğinizle ilgili bir planlama yapın ve hocalarınızı takip ederek mesleğinizin en ince ayrıntılarını öğrenin. Sanat, kültür, edebiyat ve hekimlik alanında kendinizi geliştirin. Böylece sadece diploma değil, ciddi bir kişilik ve bir hobi edinmiş olursunuz. Ailenize, vatanınıza ve milletinize hayırlı bir evlat olmanızı dileriz” dedi

Konuşmaların ardından Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine beyaz önlükleri Rektör Şahin, rektör yardımcıları ve öğretim üyeleri tarafından giydirildi.