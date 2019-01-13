Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca bez torba ve file hazırladıklarını ve promosyon olarak dağıtacaklarını söylemesinin ardından Tokat'ta bez torba dağıtımı yapıldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pazar yerinde bez poşet dağıtımı yaptı. Vatandaşlar market alışverişlerinde kullanmak için dağıtılan bez torbalara yoğun ilgi gösterdi. Başkan Eroğlu, Tokat'ta, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bu anlamda vatandaşlarımızın pazar yerlerinde poşet kullanmasını önlemek için Hanımelleri Kültür Sanat Merkezlerimizde yapılan tamamen bezden imal edilen, yaklaşık 20-25 kiloya kadar ürünü içine alan bez torbaları ücretsiz olarak dağıttık. Bu çalışmalarımız kapsamında 10 bine yakın bez torba dağıtımı yapacağız” dedi.

Başkan Eroğlu, ayrıca Behzat Deresi üzerine yapılan yeni kapalı pazar yerinin talepleri karşıladığını ifade ederek, “Daha önceden yazın sıcağından kışın yağışından etkilenen bir pazar yerimiz vardı. Vatandaşlarımız sıkışık yerde alışveriş yaparken esnaflarımızda ürünlerini sergileyemiyordu. Burada üzeri kapalı pazar yerinde yağmurdan, güneşten esnafımız korunmuş oldu. Behzat Bölgesi'nde de ikinci bir kapalı pazar yeri düşüncemiz var" diye konuştu.