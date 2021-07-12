Tokat'ta, bin 250 kınalı keklik doğaya salındı

Tokat'ta yaban hayatının çeşitliliğini korumak ve desteklemek amacıyla bin 250 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Gümüşhane kınalı keklik üretim istasyonundan Tokat'a getirilen keklikler gruplar halinde doğaya salındı. Kekliklerin doğaya salınması programına katılan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, yaban hayatının korunmasını çok önemsediğini kaydetti. Bu kapsamda doğaya, yaban hayatının çeşitlendirilmesi ve korunması açısından kınalı kekliklerin salındığını belirten Vali Balcı, “Yaban hayatını koruyalım, doğayı koruyalım, hayvanları koruyalım diyorum. Ayrıca yakında yaban hayatını ilgilendiren kuşburnu, alıç, kızılcık gibi meyvelerin dikimini gerçekleştireceğiz. Hem yaban hayatına meyve olmuş olacak. Hem de onların barınmaları için önemli bir alan olacak” dedi.

Vali Balcı'nın konuşmasının ardından keklikleri doğaya saldı.