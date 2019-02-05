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Tokat'ta bin 500 kişilik alıma 9 bin 217 başvuru

Tokat’ta bin 500 kişilik Toplum Yararına Programı geçici işçi alımlarına 9 bin 217 kişi başvurdu.

Tokat'ta bin 500 kişilik Toplum Yararına Programı geçici işçi alımlarına 9 bin 217 kişi başvurdu.


Tokat İŞKUR İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında üniversite, müftülükte ve özel idarede gibi kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere toplam bin 500 kişi kura ile belirlendi. 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen kura çekimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salona sığmayan vatandaşlar kura çekilişini dışarıdan takip etmeye çalıştı. Noter huzurunda bilgisayar tarafından yapılan kura çekimleri sonrasında ismi çıkanlar sevinirken, ismi çıkmayanlar üzüldü. Kura da ismi çıkmayan bazı vatandaşlar bilgisayar sistemi ile yapılan kura çekimini eleştirdi.

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