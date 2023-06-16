Tokat'ta bir köye sahte içki operasyonu

Tokat'ta bir adrese yapılan operasyonda 6 litre sahte içki ve çok sayıda sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde geçtiğimiz gün Turhal ilçesi Çaylı köyünde bir adrese yapılan operasyonda; Damacana içerisinde 6 litre sahte içki, Sahte içki dolu ve mükerrer kullanılmış 21 adet içki şişesi, Sahte içki yapımında kullanılan 5 litre etil alkol, 185 adet kapüşon ve içki etiketi, 21 adet içki şişesi kapağı, 41 adet sahte olduğu değerlendirilen bandrol, 61 adet mükerrer kullanım amaçlı depolanmış içki şişesi, 0,5 litre alkol kiti, 1 adet içki yapımında kullanılan huni ele geçirilmiş olup, suç unsuru malzemeler ve şüpheli H.A isimli şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı.