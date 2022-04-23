Tokat'ta, “Bir Millet İki Devlet Zafer” resim sergisi açıldı

Tokat'ta, “Bir Millet İki Devlet Zafer” konulu resim sergisi açıldı.

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen resim sergisi şehir müzesinde ziyarete açıldı. TOGÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Mehemmed Yüzbaşıyev, amaçlarının “Bir Millet İki Devlet” kavramını resimlere yansıtmak olduğunu söyledi. İki devletin tarih boyunca birçok savaş ve seferler yaptığını, bu zaferlerin Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı ve 21. yüzyılda da Karabağ Zaferi olduğunu ifade eden Yüzbaşıyev “Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Türk halkına her zaman minnettar olacağız. Bu zaferi 44 günde kazanmış olduk. Ben sergimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özlem Onuk ise Prof. Mehemmed Yüzbaşıyev'in yoğun emek ve özveri ile önemli çalışmalara imza attığını kaydetti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özbay da sergide Azerbaycan'la Türkiye arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesinin konu edilmesinden dolayı Yüzbaşıyev'e teşekkür etti.

Resim sergisi 29 Nisan 2022 tarihine kadar açık kalacak.