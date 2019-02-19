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Tokat'ta bir otobüs kitap okundu

Tokat’ta Zile ve Turhal ilçeleri arası sefer yapan otobüste yolcuların da katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Tokat'ta Zile ve Turhal ilçeleri arası sefer yapan otobüste yolcuların da katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.


Tokat'ta tüm ilçelerin katılımıyla devam eden Kitap Tokat Projesi kapsamında Zile ile Turhal ilçesi arasında sefer yapan otobüste okuma etkinliği düzenlendi. Yaklaşık yarım saat süren seyahate katılan yolcular 20 kilometre boyunca kitap okudu. Zile Dinçerler Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte Zile Belediyesine ait otobüse binen tüm yolculara kitap hediye edildi. Hediye edilen kitaplar öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yolculuk boyunca okundu. Tokat Valiliği tarafından başlatılan Kitap Tokat Projesinde destek vermek için bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini dile getiren Dinçerler Anadolu Lisesi Müdürü Avni Başdağ, "Kitap Tokat Projesi kapsamında yüzlerce insanımızın bu vakitlerini boşa geçirmemeleri adı altında bir etkinlik yapalım dedik. 1 sınıf 28 öğrencimizle beraber, bu belediye otobüsümüzde bir farkındalık çalışması yaptık kitap okumayla alakalı. İnşallah faydalı oldu, inşallah insanlarımıza bir farkındalık oluşturmuşuzdur" şeklinde konuştu.


Etkinliğe destek veren öğrenci ve vatandaşlar kitapların her an okunabileceğine dikkat çekerek, bu eylemin uzun seyahatlerde değil, kısa yolculuklarla da etkili olduğunu söyledi.

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