İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta “Bir Şiir, Bir Nefes” yarışması

Tokat’ta, gençler arasında yapılan şiir okuma yarışmasında il birincileri seçildi.

Tokat'ta, gençler arasında yapılan şiir okuma yarışmasında il birincileri seçildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Bir Şiir, Bir Nefes” diyerek gençler arası başlatmış olduğu şiir okuma yarışmasının Tokat il finali seçmeleri Gençlik Merkezi Salonunda yapıldı. 14- 17 yaş bayan kategorisinde Plevne Anadolu Lisesi öğrencisi İclal Hatun Şahin, 14 - 17 yaş bay kategorisinde Erbaa Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Emin Güreldi, 18 - 25 yaş bayan kategorisinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisi Yaren Giden, 18 - 25 yaş bay kategorisinde Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Abdulkadir Karabağ birinci oldu. İl finalinde birinci olan öğrenciler 09 Nisan 2019 tarihinde Samsun'da yapılacak olan bölge finalinde Tokat'ı temsil edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.