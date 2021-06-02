Tokat'ta bir yılda 48 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Tokat'ta, 2020 yılında meydana gelen trafik kazalarında 48 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü karayolu trafik kaza istatistiklerine göre; Tokat'ta 2020 yılında 4 bin 482 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 3 bin 284 adedi maddi hasarlı, bin 398 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. Tokat'ta son bir yılda meydana gelen trafik kazalarında 48 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 341 kişi yaralandı. Tokat ölümlü trafik kazası sayısında Türkiye genelinde 29. sırada, yaralanma sayısında ise 31. sırada yer aldı.