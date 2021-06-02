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Tokat'ta bir yılda 48 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Tokat’ta, 2020 yılında meydana gelen trafik kazalarında 48 kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ta, 2020 yılında meydana gelen trafik kazalarında 48 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü karayolu trafik kaza istatistiklerine göre; Tokat'ta 2020 yılında 4 bin 482 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 3 bin 284 adedi maddi hasarlı, bin 398 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. Tokat'ta son bir yılda meydana gelen trafik kazalarında 48 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 341 kişi yaralandı. Tokat ölümlü trafik kazası sayısında Türkiye genelinde 29. sırada, yaralanma sayısında ise 31. sırada yer aldı.

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