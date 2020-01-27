İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta buzlanma kazalara neden oldu

Tokat’ın Yeşiyurt ilçesinde yola akan suyun donması maddi hasarlı kazalara neden oldu.

Tokat'ın Yeşiyurt ilçesinde yola akan suyun donması maddi hasarlı kazalara neden oldu.


Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak köyü yakınlarında yola akan suyun donması beraberinde kazaları meydana getirdi. Yeşilyurt'tan Sulusaray ilçesine seyir halinde olan tır buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tırın kupası şarampole düşerken dorsesi yolda kaldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, tırın vinç yardımı ile çekilmesi sonucu ulaşıma açıldı. Bir diğer kazada buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Yol kenarındaki toprak alana çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.