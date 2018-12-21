Tokat'ta, "Çabam Geleceğim İçin" projesi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Çabam geleceğim için” isimli çevreci projeyi desteleyeceklerini ifade ederek, ”Çevre bilincini çocuklarımıza anlatmak, öğretmek, bu bilinci oluşturmak için yapılan bir çalışmayı önemsiyoruz" dedi.

Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu öğrencileri öğretmen ve velilerini Başkan Eroğlu makamında kabul etti. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler Başkan Eroğlu'na bir sepet içinde cevizli çörek ikram etti. Sohbet havasında geçen ziyarette minik öğrencilerin cevapları programa katılanları gülümsetti. Anaokulu Müdürü Fatma Kalpakçı, doğayı seven öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bu anlamda çevreye zarar veren maddeleri geri dönüşüme kazandırılması amacıyla bir proje hazırladıklarının altını çizen Kalpakçı, projelerine destek istedi.

Başkan Eroğlu, “Çabam geleceğim için” isimli çevreci projeyi desteleyeceklerini ifade ederek, "Çevre bilincini çocuklarımıza anlatmak, öğretmek, bu bilinci oluşturmak için yapılan bir çalışmayı önemsiyoruz. Cam, kağıt, plastik, çöp, pil vb. çevreye verilen zararları en aza indirme adına ayrıştırması, toplaması bu bilinci oluşturma adına bir yıl boyunca yapılacak olan çalışma çok önemli. Bir başka sloganımız vardı ‘şehrimiz evimizdir' diye. Evimizi biz nasıl temiz tutuyor isek aynı şekilde şehrimizi de böyle ter temiz tutabilmeliyiz. Bu anlamda inşallah inanıyorum ki evlatlarımız örnek olarak temiz bir şehri ve çevreyi her anlamda daha yaşanabilir bir anlamda Tokat'ı ve ülkemizi imar etmiş oluruz” diye konuştu.