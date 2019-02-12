Tokat'ta çalınan traktör Erbaa'da bulundu

Tokat'ta 10 gün önce çalınan traktörün izini süren jandarma aracı Erbaa'da buldu. Traktör gerçek sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Akyamaç köyünde 1 adet traktörün çalındığının ihbar edilmesi üzerine Tokat Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aracı bulmak için harekete geçti. Yaklaşık 10 gün iz süren Jandarma ekipleri traktörün piyasa değerinin çok altında satışının yapıldığını ve Erbaa'da olduğunu öğrendi. Erbaa ilçesine bağlı Sokutaş köyünde bulunan traktör gerçek sahibine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.