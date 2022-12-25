Tokat'ta camiye giden çocuklar ödüllendirildi

Tokat'ta ‘Haydi çocuklar camiye, namazımı kılıyorum hediyemi alıyorum' sloganıyla başlatılan projede camiye giden öğrenciler ödüllendirildi.

Tokat'ta Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yürütülmekte olan "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde Turhal ilçesi İncirli Dere Camii'nde ödül programı düzenlendi. İlçe Müftüsü Ali Erbaş'ın katılımı ile düzenlenen programda camiye giden öğrencilere hayırseverler tarafından alınan bot, atkı, bere ve eldivenler hediye edildi. İncirli Dere Camii İmam-Hatibi Mustafa Özçelik, bu tür hediyelerin çocuklar nezdinde çok kıymetli olduğunu belirterek, “Geçen yıl 24 çocuğumuza hediye vermiştik, bu yıl sayımız 34 oldu. Çocuklar camiye koşarak geliyor, camimiz neşeyle doluyor. Bizleri destekleyen tüm cemaatimize, iş adamlarımıza, hayırseverlere teşekkür ederim” dedi.