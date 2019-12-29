Tokat'ta çarşı pazar indirim günleri

Tokat'ta başlatılan çarşı pazar indirim günleri dolayısıyla kapalı pazar yerinde sebze ve meyve satışlarında indirim yapıldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'Çarşı, Pazar, Tokat El Ele İndirim Günleri'nde alışveriş yapan vatandaşları ve esnafları ziyaret etti. Esnafların şehrin en önemli lokomotifi olduğunu belirten Başkan Eroğlu, yerel esnafın kalkınması için belediye olarak her zaman yanlarında olacağını ifade ederek, "Esnaf güçlü olursa, şehirin de güçlü olacaginiz Esnaf daha iyi iş yaparsa şehir daha çok istifade eder. Yerel esnafımızı, yerel sanatkârımızı önemseyen her zaman yanlarında duran bir anlayışla elimizden geleni yaparak bugünlere geldik. Ben de bir esnaf çocuğuyum. Esnaflığın nasıl yapıldığını, evinin nafakasını kazanmak için esnafımızın nasıl mücadele ettiğini bilenlerdenim. Esnaflık toplumsal güzel bir meslek. Günümüz koşullarında mücadeleye devam ediyorlar. Ahi Evran'dan gelen bir gelenekle; eline, diline sahip olan, fikirleri alınan şehrin en önemli kesimidir. Yerelde üretip, yerel de tüketeceğiz, tercihimizi yerel esnafımızdan yana kullanacağız. Asıl görev biz Tokatlılarda; Tokatlı hemşerilerimiz daha ucuza yesin, daha ucuza alışveriş yapsın diye bu güzel çalışmada emeği geçen tüm odalarımıza, dernek başkanlarımıza teşekkür ederim. Rabbim tüm esnaflarımıza hayırlı bol ve bereketli kazançlar nasip etsin” dedi. Daha sonra pazar yerini gezen Başkan Eroğlu, alışveriş yaptı.