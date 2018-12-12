Tokat'ta çekilen kısa filme ödül

Tokat'ta geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapım desteği ile tamamlanan ve ülke sınırlarını aşarak Hindistan'a kadar ulaşan TOKA filmi, Ulusal En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapım desteği de alan kısa film TOKA, geçtiğimiz yıl Eylül ayında tamamlanarak ulusal ve uluslararası perdelerde gösterime girdi. Nisan ayında Hindistan'ın Lucknow kentinde düzenlenen 10'uncu Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali kapsamında Dünya Seçkisi'ne seçilen kısa film, Türkiye'yi temsil etme başarısını gösterdi.

Çekimlerinin tamamı Tokat'ta yapılan ve Anadolu'nun nezih bir kentinde yaşayan işçi bir baba ile küçük kızının hayatlarını merkeze alan kısa film Toka, İş Sağlığı ve Güvenliği temasıyla ülkede bir çok festival ve yarışmada boy gösterdi. Hindistan'daki dünya prömiyerinin de ardından yurtiçi ve yurtdışındaki festival ve yarışmalarda yer almaya devam eden Toka, son olarak, 'Emeğe Saygı' temasıyla düzenlenen HAK-İŞ 7'inci Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda; Ulusal En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne layık görüldü.

Film ekibi adına ödülü alan yönetmen Mustafa Erdi Atılgan; "Daha önceki dönemlerde Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi'nin Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen "Sosyal Diyalog ve Sendikal Haklar" Konulu Kısa Film Yarışması'nda finalist ve Marmaris Kısa Film Festivali'nde yarışma filmi olarak yer almıştık. Bunları hepsi kısa zamanda üst üste gelen ve ekip olarak bizleri daha iyi filmler yapmaya teşvik eden güzel sebepler oldu. Son olarak da Ulusal En İyi Erkek Oyuncu olarak şahsım da ödüle layık görüldü. Emek veren, değerlendiren, filmimizi izleyen, eleştiren herkese ve tabi ki filmimizde emek sahibi olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Henüz tamamlanmamış olsa da bir kaç senaryo ve kurgu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Onların da en az TOKA kadar başarı göstereceğine inanıyoruz" diye konuştu.