Tokat'ta cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde cenaze yakınlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cenaze yakınlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Güvenlik köyünde cenazeye katılan yakınlarını taşıyan, Büyükçekmece Belediyesine ait otobüs Delice mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi ölürken 10 kişi yaralandı.