İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tokat'ta cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde cenaze yakınlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cenaze yakınlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Güvenlik köyünde cenazeye katılan yakınlarını taşıyan, Büyükçekmece Belediyesine ait otobüs Delice mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi ölürken 10 kişi yaralandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.