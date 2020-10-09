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Tokat'ta ceviz üretimine önemli destek

Tokat’ta ceviz üretimine geliştirilmesi amacıyla yılda ortalama olarak 250 bin ceviz fidanı yetiştirilerek üreticilere dağıtılıyor.

Tokat'ta ceviz üretimine geliştirilmesi amacıyla yılda ortalama olarak 250 bin ceviz fidanı yetiştirilerek üreticilere dağıtılıyor.


Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından “Tarım Tokat” projesi kapsamında meyve fidanı üretimi yapılıyor. Yılda ortalama olarak 250 bin ceviz fidesinin üretildiği tesiste Vali Ozan Balcı incelemelerde bulundu. Tokat'ta ceviz üretiminin önemine dikkat çeken Vali Balcı “Geçen yıl 250 bin ceviz diktik. Bu yıl 150 bin ceviz fidanı daha tohumdan dikeceğiz. Yine önümüzdeki yıl 100 bin meyve ve 100 bin ceviz fidanı daha dikmeyi planlanıyoruz. Tarımın gelişmesi, çiftçimizin zenginleşmesi için hep birlikte çalışıyoruz.” dedi.



“Tokat'ı meyveciliğin başkenti yapacağız”


Vali Balcı, meyveciliğin Tokat için büyük önem arz ettiğini belirterek, “Tokat'ın tarımsal ürün çeşitliliğini, bölgenin meyve ihtiyacını karşılanmasını ve çiftçimizin tarımsal girdisini artırmayı amaçlıyoruz. İlimizin kalkınması için önce çiftçimizi zenginleştireceğiz. Tokat'ı meyveciliğin başkenti yapacağız. İlimiz her alanda diğer illere örnek olmalı. Kalkınması, ekonomisi, tarımı, esnafı ve çiftçisiyle örnek bir il olmalı. Hedeflerimizi bu yönde hep yüksek tutmalıyız. Bunun için ise çiftçinin derdine derman olmalı, onları yüreklendirip desteklemeliyiz” diye konuştu.

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