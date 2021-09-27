Tokat'ta cip dereye uçtu: 1 yaralı

Tokat'ta cipin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Karşıyaka Mahallesi Vali Ayhan Çevik Caddesinde meydana geldi. Fevzi Çakmak Ortaokulu önündeki yokuş aşağı yolda ilerleyen Halil Ü. (51) idaresindeki Dacia marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak Geksi deresine düştü. Yaklaşık 2 metre yükseklikten dereye uçan araç sürücüsü, hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahıs Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merdiven yardımı ile dereden çıkartılan şahıs, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.