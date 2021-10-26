Tokat'ta cip uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zile ilçesi Yıldıztepe yolu Hasanağa Köyü yakınlarında meydana geldi. Cengiz Akan (32) idaresindeki 06 MTG 02 plakalı Toyota marka cip virajı alamayarak yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Zile Belediyesi kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç sürücüsü ile birlikte Ercan Çerter (33), Ferhat Çertel'in (28) hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumdu ağır olan Mehmet Ergür ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.