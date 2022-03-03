İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tokat'ta D-100 kara yolu ulaşıma açıldı

Tokat’ta yoğun şekilde yağan kar, uluslararası D-100 kara yolundaki trafikte aksamalara neden oldu.

Tokat'ta yoğun şekilde yağan kar, uluslararası D-100 kara yolundaki trafikte aksamalara neden oldu.


Tokat'ı etkisi altına almaya başlayan yoğun kar yağışı, uluslararası D-100 kara yolunda da etkili oldu. D-100 kara yolunun Reşadiye-Niksar arasında kalan kısmında, kar yağışı nedeniyle bir tırın makas atması sonucu kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kara yolları ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.