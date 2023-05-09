İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tokat'ta depo yangını korkuttu

Tokat’ta depoda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Tokat'ta depoda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangında maddi hasar oluştu.



Gülbahar Hatun Mahallesi'nde bulunan depoda bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çıkan yangın içeride bulunan odunlara sıçradığında hızla büyüdü. Yangının büyümesi sonucunda mahalleyi dumanlar kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Olayda yaralanan olmazken dükkan içerisinde maddi hasar oluştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.