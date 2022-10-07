Tokat'ta dev tavşanlar görenleri şaşırtıyor

Tokat'ta, büyülüğü ile diğer türlere göre dikkat çeken velikan cinsi tavşanlar görenleri şaşırtıyor.

Soğucak bağlarında hobi olarak kümes hayvanları besleyen Mehmet Bingöl, yaklaşık 2 yıldır velikan cinsi tavşan yetiştiriyor. Beslediği onlarca cinste kanatlı kümes hayvanı arasında büyüklüğü ve kilosu ile diğer tavşan türlerinden ayrılan tavşanları görenleri şaşırtıyor. Yaklaşık olarak 8-12 kilogram arasında büyüklüğe ulaşan tavşanların et verimi oldukça yüksek. Yılda 5 defa yavrulayabilen tavşanların yavruları 10 gibi kısa bir sürede gözü açılıyor.. 40-45 günlükken sütten kesilerek yem yemeye başlayan tavşanlar bu özellikleri ile de ilgi görüyor. Diğer türlere göre pati ve kafa yapılarının oldukça büyük olan velikan cinsi tavşanların yetişkinleri 2 bin lira yavruları 400 liradan alıcı buluyor.

Mehmet Bingöl, velikan cinsi tavşanların en büyük özelliklerinin kulakları ve patilerinin uzunluğu ile kiloları olduğunu belirterek, "Kulakları 20 santim ve üzeri geliyor, anaçları 8-10 kilograma ulaşıyor. Biz bu işe internette görerek hobi olarak başladık. Sağ olsun sayın vekilimiz Yücel Bulut beyde bu konuda bize destek verdi" dedi.

Büyük tavşanlara oldukça yoğun talep olduğunu belirten Bingöl, "Bugün yavrularını verdik. İl dışından Antalya, Batman, Trabzon'dan talep var. Her şey zamanlandı ama bunlar biz zam yapmadık. Yavruları 400 liradan başlıyor. Anaçlar ise 2 bin lira" diye konuştu.