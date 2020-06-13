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Tokat'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Tokat’ın Niksar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.



Kaza, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Hüseyingazi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (51) köyünde bulunan tarlaya 60 NP 786 plakalı traktörü ile çalışmaya gitti. M.Y. idaresindeki traktör tarlanın sınırından dönmek için manevra yaparken devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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