Tokat'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyü yolunda meydana geldi Salih Gürel (31) idaresindeki 55 H 5479 plakalı traktör yokuş aşağı yolda ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü, devrilen traktörün arka tekeri altında kaldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gürel'in cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trafik polisleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.