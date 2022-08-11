Tokat'ta doğalgaz ulaşmayan mahalle kalmayacak

Tokat'ta 42 mahalleden doğalgaz ulaşmayan tek mahalle olan Geyras mahallesinde çalışma başlatıldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, beraberinde belediye başkan yardımcıları ve mahalle muhtarları ile birlikte Geyras Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun katılım sağladığı toplantıda konuşan Başkan Eroğlu, vatandaşların yıllardır beklediği müjdeli haberi verdi. Geyras mahallesinin doğalgaza kavuşması için çalışma başlatıldığını belirten Başkan Eroğlu, “Doğalgaz şirketi ile yaptığımız görüşmelerde şirket belli bir bölüme kadar doğalgazın getirilmesini önerdi. Geyras Mahallemiz bağlar içerisinde bulunan bir mahallemiz ve çok fazla konut olmadığı için şirketin maliyetleri karşılama noktasında kaygıları olabilir. Fakat bizim de hemşerilerimizin doğalgaza kavuşmaları isteğimiz, hizmetin ulaşması isteğimiz bu kaygılardan çok daha fazla. Bu sebeple bir hizmet ulaşacaksa bundan bütün mahalle halkının yararlanması için taleplerimizde ısrarımızı sürdürdük. Görüşmelerimizin neticesini aldık ve hamdolsun mahallemizin tamamına doğalgazın ulaşması için çalışmaların başlayacağının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

Başkan Eroğlu, mahallenin bir aylık sürecin ardından doğalgaz kullanılmaya başlayacağını sözlerine ekledi.