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Tokat'ta dolu ve sağanak yağışın zararı büyük oldu

Tokat’ta son bir ayda dolu ve sağanak yağıştan 6 ilçede 5 bin 540 çiftçinin etkilendiği, 134 milyon 565 bin lira zarar verdiği öğrenildi.

Tokat'ta son bir ayda dolu ve sağanak yağıştan 6 ilçede 5 bin 540 çiftçinin etkilendiği, 134 milyon 565 bin lira zarar verdiği öğrenildi.


Tokat'ta, bahar mevsiminde dolu ve sağanak yağışık büyük oranda zarar verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmada dolu yağışının 6 ilçede 9 ayrı tarihte dolu yağışı ve hasarı oluştuğu tespit edildi. İl genelinde 89 köy de 5 bin 540 çiftçinin 176 bin 805 dekar ekili ve dikili alanında değişen oranlarda hasar oluştuğu tespit edildi. Toplam hasar boyutunun ise 134 milyon 565 bin lira olduğu açıklandı.

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