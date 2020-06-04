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Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu

Tokat’ta dolu yağışı kısa süreli etkili olurken, araçlarını doludan korumak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Tokat'ta dolu yağışı kısa süreli etkili olurken, araçlarını doludan korumak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Tokat şehri merkezinde akşam saatlerinde aninden bastıran dolu yağışı yaklaşık 5 dakika sürdü. Açık ve güneşli bir havanın ardından başlayan dolu yağışı biranda yerlerin beyaza bürünmesine neden oldu. Dolu yağışından araçlarını korumak isteyen vatandaşın görüntüsü kameralara yansıdı. Yoğun yağış altına koşuşturan vatandaşların yağıştan korunmak için kendilerini araçlarına zor atabildi. Şehir merkezinde yağmurla birlikte yağan dolu ana cadde üzerinde su birikintilerine neden oldu. Leblebi büyüklüğünde yağan dolu ekili tarım arazilerinde zarar verdi.

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