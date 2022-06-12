Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu

Tokat'ta dolu yağışı merkeze bağlı bazı köylerde etkili olurken, taşan dere su baskınlarına yol açtı.

Tokat'ta aralıklarla devam eden sağanak yağmur merkeze bağlı Yakacık köyü, Avlunlar Efe ve Eze köyünde etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu cep telefonu kameralarına yansıdı. Zile ilçesine bağlı Ayvalı, Köylüünürü ile Uzunöz köylerinde yağış etkili oldu. Ayvalı köyünde sağanak yağış sonrasında tıkanan dere yatağı taştı. Taşan su birkaç evde su baskınlarına neden olurken, tarım arazileri sular altında kaldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak yağıştan etkilenen Ayvalı köyünde incelemelerde bulundu. Vali Hatipoğlu, dere yatağının taşması sonucu bölgede su baskınları yaşandığını söyledi. Vali Hatipoğlu, ayrıca kent merkezine bağlı bazı köylerde dolu yağışından etkilenen tarım arazilerinin araştırılması için ekiplerin görevlendirildiğini kaydetti. Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından dolu yağan tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.