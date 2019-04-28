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Tokat'ta dolu yağışı

Tokat merkezde çiftçileri ve araç sahiplerini endişelendiren dolu yağışında korkulan olmadı.


Tokat'ta yağmur yağışı ile birlikte aniden bastıran dolu yağışı yaklaşık 2 dakika sürdü. Leblebi büyüklüğünde kısa süreli dolu yağışı yerini yağmur yağışına bıraktı. Kemer Mahallesi'nde bahçesine diktiği çilekleri kontrol eden Dursun Arslan, çiçek açan meyvelerin dolu yağışından zarar görmemesine sevindiklerini kaydetti. Arslan, dolu yağışının ucuz atlattıklarını ifade ederek, “Neyse ki dolu küçük yağdı. Tez yağdı geçti, bizim buralara seyrek yağdı. Çilekler çiçek açmıştı dolunun bir zararı olmadı. Çok şükür bunu böyle atlattık” diye konuştu.

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