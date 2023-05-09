Tokat'ta 'Dördüncü Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi' düzenlendi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen 'IV. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi' düzenlendi.

27 Farklı Üniversiteden 250 katılımcının bulunduğu 'IV. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi' sunumlar ve çeşitli etkinliklerle sona erdi. Kongrenin açılış programı 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Konferans Salonunda gerçekleşti. Düzenlenen kongreye Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan, Tıp Fakültesi Dekan yardımcıları Prof. Dr. Fikret Erdemir, Doç. Dr. Nagehan Yıldız Çeltek, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Uzun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktor ve Kongre Başkanı olan Resulhan Karabağ, “İlkini 2013 yılında ‘Enfeksiyon', ikincisini 2019 yılında ‘Beslenme' üçüncüsünü 2022 yılında ‘Tıpta Disiplinler Arası Yaklaşım' ve dördüncüsünü de 2023 yılında ‘Ustadan Çırağa Tıp' olarak belirlediğimiz Tıp Öğrenci Kongrelerimizin, değerli hekim adayı arkadaşlarımızın gelişimine katkıda bulunmak ve hekimlik alanında büyük başarılara imza atmış hocalarımızın tecrübe ve deneyimlerini bizlerle paylaşarak bizlerin gelişimine fayda sağlanması için yapmaktayız. Dünyanın en eski mesleklerinden olan hekimlik mesleği insanoğlunun ihtiyaçlarından doğmuş bir sanattır. Doğaldır ki insanoğlu var olduğundan itibaren ilk ihtiyacı ve refleksi yaşamını devam ettirmek ve sağlığını korumak olmuştur. Hekimlik mesleği bir yandan usta çırak ilişkisi ile deneyim ve yeteneklerini nesilden nesile aktarılmasını sağlamaktır. Diğer yandan ise bilimi kümülatif bir şekilde kullanarak uygulama ve yöntemlerle sınırları geliştirerek kaliteyi artırmaktır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu olarak yaptığımız etkinliklerde, bilimsel araştırma ve çalışmalarda tıp fakültesi öğrencilerinin bilimin aydınlattığı ilerlemeleri nihai hedefimizdir. Kongremize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

"Hekimlik bir sanattır"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan, Hekimlik mesleğini seçenlerin için oldukça zor bir yolda olduğunu belirterek "Hekimlik bir sanattır. Ömür boyu öğrenmeye devam edeceğiniz bir meslektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Beni Türk Hekimlerine Emanet Edin' sözünden yola çıkarak daha çok çalışmalı ve kendimizi geliştirmeliyiz. Bu kongreler hem bizler hem de sizler için son derece önemli ve gelişimimizde son derece büyük bir avantajdır. Bu sene 4'üncüsü düzenlenen IV. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'nin başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kongrenin ‘Ustadan Çırağa Tıp' konulu açılış sunumu Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İskender Sayek tarafından gerçekleştirildi. Söyleşi sonrası Prof. Dr. Sayek'e Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulunuldu.