Tokat'ta eczacılık paneli düzenlendi

Afetlerde Yerel Yönetim Deneyimleri ve Afet Eczacılığı Paneli Düzenlendi

Tokat Gazi Osman Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi tarafından Afetlerde Yerel Yönetim Deneyimleri ve Afet Eczacılığı paneli gerçekleştirildi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Şehitler Salonunda düzenlenen panele Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TOGÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Yerel yönetimlerin felaketler öncesi ve sonrasındaki rolüne değinen TOGÜ Rektörü bu rolün bilimsel afet literatüründe en çok incelenen konulardan biri olduğunu belirtti. Zamanında ve yeterli ilaç tedarikinin afet zamanlarında toplumun hızla iyileşmesi ve yaralarının sarılması için kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Yılmaz bu anlamda afet ve acil durum eczacılığının tüm uzmanlık ve deneyimi ile devreye girdiğini belirtti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yapmış olduğu konuşmada yerel yönetimlerin afetlerdeki rolünden bahsetti. Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlere değinen Eroğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan hizmetlere de yer verdi. Panelin sonunda TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından moderatör ve panelistlere hediye ve teşekkür belgesi takdim edildi.