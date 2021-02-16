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Tokat'ta eğitime kar engeli

Tokat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime ara verildi.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime ara verildi.


Yurdu etkisi altına alana soğuk ve kar yağışlı hava Tokat'ta da etkili oldu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Kent merkezine uzun bir aradan sonra kar yağması vatandaşları sevindirdi. Tokat- Sivas kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.


İl genelinde devam eden kar yağışı nedeni ile kent merkezine bağlı köyler ile Niksar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Almus, Sulusaray, Başçiftlik, Reşadiye, Turhal, Yeşilyurt, Zile ve Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesine bağlı köylerde okullar bir gün süre ile tatil edildi.

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