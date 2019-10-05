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Tokat'ta ekmek fırınının bacası yangına sebep oldu

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki katlı bir evin çatı katında çıkan yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı bir evin çatı katında çıkan yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Akpınar Mahallesi Gölayağı Küme Evlerinde Gülcan Kaya'ya ait iki katlı evin çatı katında yangın meydana geldi. Yangının itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının ekmek fırının bacasından çıktığı tahmin ediliyor.

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